McGregor gaat tegenstander bijna te lijf bij weging

De dertigjarige Ier slaagde er enkele jaren geleden als eerste in om kampioen te worden in twee verschillende gewichtsklassen van de UFC. McGregor vocht in november 2016 voor het laatst; hij raakte zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (mixed martial arts). Hij leverde wel een 'titanengevecht' met bokser Floyd Mayweather, dat hij verloor op technisch knock-out.

In de aanloop naar het kooigevecht met Noermagodemov kwam de Ier al weer een paar keer in opspraak. Zo ging de Ier in april door het lint bij een persmoment in New York. Hij smeet onder meer een steekwagen door het raam van een touringcar die vol zat met andere vechters, onder wie zijn komende opponent.