McGregor: Afscheid niets te maken met aanklacht

,,Dit verhaal gaat al een tijdje rond en het is voor ons niet duidelijk waarom het nu naar buiten komt”, liet een woordvoerster van de Ier weten aan het Duitse persbureau DPA. ,,De aanname dat zijn afscheid iets met dit gerucht te maken heeft is volledig uit de lucht gegrepen.''



Volgens de New York Times is er in januari in Ierland een klacht tegen McGregor ingediend wegens aanranding. De 30-jarige sporter zou zijn vastgenomen, verhoord en daarna weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. McGregor, een grootheid in de vechtsportcombinatie die voorheen bekend stond als Mixed Martial Arts (MMA), onthulde dinsdag via Twitter dat hij per direct stopt met zijn sport.