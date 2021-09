Mayonnade vertrekt na teleurstellend verlopen Spelen als bondscoach handbalsters

,,Het is ontzettend jammer dat ‘Manu’ weg gaat als bondscoach, we hebben de afgelopen 2,5 jaar prettig samengewerkt als team”, zegt handbalster Estavana Polman, die vanwege een knieblessure ontbrak op de Spelen. ,,Daarnaast hebben we successen gevierd met de winst van de wereldtitel als hoogtepunt. Het is ook handbal dat je verder gaat en er een nieuw gezicht voor de groep staat. Ik kijk er naar uit om weer op het veld te staan met alle meiden en ben heel erg benieuwd naar deze periode. Als team zijn we er klaar voor om nieuwe stappen te zetten en successen te behalen. We gaan met Monique als interim-bondscoach een nieuw avontuur aan richting het WK 2021.”