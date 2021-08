Mathieu van der Poel in selectie voor WK mountainbike

COLUMN Het is tijd voor de volgende zet in het medail­lespel

2 augustus Gaan we het redden? Dat is de grote vraag in de laatste week van de Olympische Spelen. Nederland heeft zich jaren geleden ten doel gesteld in de top-10 van het medailleklassement te eindigen. Gisteren, bij het ter perse gaan van deze krant, stonden we er nog net in. Tiende, met vier keer goud, zeven keer zilver en zes keer brons. De Duitsers zitten ons echter op de hielen.