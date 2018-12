Matchwinner Abbingh: Het was gewoon rammen, met alles wat je hebt

Door Lisette van der Geest Lois Abbingh (26) is er de vrouw niet naar om haar eigen prestaties op te hemelen. Ja, vorig jaar tijdens het WK was zij de handbalster in vorm terwijl de rest van het team aangaf door vormgebrek vooral op karakter het brons te hebben gewonnen. ,,Maar ik kan wel een goed gevoel hebben over mijn eigen prestatie, als je daarmee alsnog verliest heb je er niks aan. Het teambelang staat altijd voorop. Ik heb liever dat we als team sterk presteren vanuit meerdere posities, dan door één speelster waar vervolgens ook alle druk op zit.”

Zo ook gisteravond, tijdens de beladen wedstrijd tegen Spanje die pas in de laatste seconden werd beslist. Zonder de prestaties van haar ploeggenoten in het grootste gedeelte van de wedstrijd had zij ook niet het beslissende punt kunnen scoren in de laatste seconden, zo zegt Abbingh eerst. ,,Nycke (Groot, red) schiet er eerst weet ik het hoeveel in. Tess (Wester, red) stopt op het laatst nog een bal. Het is zestig minuten lang teamwork.” Om vervolgens toe te voegen: ,,Maar het slot van vandaag gaf wel een kick ja. En dat heb ik niet zo snel als ik goed gespeeld heb. Misschien mag je bij zo’n winnend schot wel wat meer trots zijn op jezelf.”

De geboren Groningse hoorde vijftien minuten voor het einde van de wedstrijd van bondscoach Helle Thomsen dat zij het veld in zou gaan bij gelijkspel in de slotfase. Daardoor had Abbingh even de tijd om zich voor te bereiden, wat ze wel zo prettig vond. ,,De extra kick zit ‘m ook in het feit dat het geen zekerheidje is om bij deze bal te scoren. Het was geen vrije kans. Het was geen hoek die open was, of een kans op de cirkel. Het percentage van het aantal ballen dat erin gaat van lange afstand is een stuk lager. Ik weet genoeg situaties waarin het niet lukte. Misschien dat er van de twintig of dertig ballen die uit zo’n situatie geschoten worden, er gemiddeld één in gaat.”