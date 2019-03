Massale vechtpartij bij basketballers Almere en Dolphins uit Bemmel

De basketbalwedstrijd tussen Almere Pioneers en Dreamfields Dolphins is een minuut of drie voor het einde gestaakt nadat er een massale vechtpartij was uitgebroken. De Bemmelse basketballers van Dolphins stonden op dat moment zes punten voor.

Vlak voor tijd ontspoorde de wedstrijd uit de promotiedivisie volledig. Volgens coach Chris Stomp ‘sloegen spelers van Almere spelers van Dolphins met de vuist in het gezicht’. Wat de precieze aanleiding was, is onduidelijk. De vechtpartij had plaats na een volgens Stomp ‘afschuwelijke fout op Keime Helfrich’.

Slaan

Stomp: ,,Keime was lelijk geraakt en ik vroeg de scheidsrechters of ik op het veld mocht om bij hem te zijn. Dat mocht. Toen ik bij hem was, keek ik om en zag ik dat iedereen op het veld stond. Ik heb jongens met hun vuist spelers van ons vol in het gezicht zien slaan. Het was verschrikkelijk. De scheidsrechters hebben twee spelers van Almere een diskwalificerende fout gegeven en Kay Biesters van ons. Een van de scheidsrechters had hem zien slaan.’’

Volgens de Bemmelse coach waren de spelers van Almere grotendeels verantwoordelijk voor de knokpartij: ,,Almere had alleen nog een kans op de Final Four als ze met meer dan 32 punten zouden winnen. Dat zat er niet in. Kennelijk probeerden ze het daarom maar op een andere manier voor elkaar te krijgen.’’

Volledig scherm Dreamfields-coach Chris Stomp, hier tegen Delft. © Fons Sluiter Tuchtzaak

Het duel stond volgens Stomp al bol van irritaties. ,,Voor de vechtpartij hadden zij al acht technische fouten opgelopen. En allemaal voor mekkeren, schelden, klagen en dat soort dingen. Drie minuten voor tijd maakten ze die fout op Keime Helfrich. Zo een heb ik nog nooit gezien, zoals ik ook nog nooit zoveel technische fouten in een wedstrijd heb meegemaakt. Wij hadden er nul trouwens. Ik vind dat wij het heel goed en rustig gedaan hebben. Maar bij zoveel geweld kan je niet stil blijven zitten.’’