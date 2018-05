Massale belangstelling marathon Londen

Bijna de helft van de mensen die zich registreerden, liep nog nooit een wedstrijd over 42,195 kilometer. ,,Een van onze doelen is mensen te inspireren te gaan sporten. Het is fantastisch dat meer dan 190.000 Britse mensen zich aangespoord voelen in 2019 voor het eerst in hun leven een marathon te lopen'', aldus directeur Hugh Brasher.



In oktober vindt de loting plaats, want voor 400.000 hardlopers is geen plaats. Doorgaans lopen zo'n 45.000 mensen de marathon van Londen.