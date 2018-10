Mary Bono neemt na vier dagen al ontslag als directeur turnbond VS

Haar aanstelling zorgde de voorbije voor veel reuring in de turnwereld. Bono werkte voor een advocatenkantoor dat de zaken behartigde van de turnbond in de periode dat de meldingen binnenkwamen over het seksueel misbruik door teamarts Larry Nassar. Bono zou veel meldingen niet serieus hebben genomen. Nasser is inmiddels tot 175 jaar celstraf veroordeeld voor misbruik van meer dan 150 turnsters.



De reden waarom Bono echter opstapte was, zo meldde ze in een officiële verklaring op Twitter, een post op social media. Daarin leverde ze vorige maand kritiek op Nike en de voormalige quarterback van San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. ,,Ik betreur het dat ik toen niet beter mijn gevoelens heb verduidelijkt,” zei Bono.



