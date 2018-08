Martina zesde in finale 100 meter op EK

Churandy Martina heeft op de EK atletiek genoegen moeten nemen met de zesde plaats op de 100 meter. Als titelverdediger kon de 34-jarige sprinter van Curaçao zich niet mengen in de strijd om de medailles. Martina moest zijn Europese titel afstaan aan de Brit Zharnel Hughes, die zegevierde in 9,95 seconden. Het zilver was voor een andere Brit, Reece Prescod (9,96). De Turk Jak Ali Harvey pakte brons in 10,01.

Martina kwam als zesde over de streep in 10,16, zijn beste tijd van dit seizoen. In de finale verschenen niet acht, maar zeven atleten aan de start. De Franse favoriet Jimmy Vicaut, die in de halve finales met 9,97 de beste tijd had neergezet, moest zich geblesseerd terugtrekken voor de eindstrijd van het koningsnummer.

Martina veroverde twee jaar geleden in Amsterdam de Europese titel, maar prolongatie daarvan zat er in Berlijn niet in. De veteraan heeft al een tijdje last van een achillespees en voelt zich daardoor niet topfit.

,,Ik had weer last van mijn achillespees en had geen vloeiende start. Toch loop ik mijn beste tijd van het seizoen'', zei Martina. ,,Ik denk altijd positief en kom altijd terug. Die andere jongens waren wel fit en liepen het hele seizoen al harder. Ik heb mijn best gedaan en woensdag ga ik ook weer mijn best doen in de halve finales van de 200 meter. Ik hoop dat ik de blessure goed kan laten behandelen.''

In de finale ontbrak de Fransman Jimmy Vicaut, die in de halve finales 9,97 liep, maar geblesseerd raakte. ,,Jammer dat hij er niet bij was, want ik loop graag tegen alle sterke jongens.''