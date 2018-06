Martina snelt naar Nederlandse titel 100 meter; Van Gool uit Rijen verrast met derde plek

Churandy Martina heeft voor de zevende keer in zijn sprintloopbaan het goud veroverd op de 100 meter bij de NK atletiek. De atleet van Curaçao spurtte op een kille en winderige atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht naar de titel in 10,43 seconden.

Voormalig honkballer Chris Garia, die deze winter al verraste met de indoortitel op de 60 meter én deze zomer op de EK in Berlijn mag starten op de 100 meter, finishte als tweede in 10,53. Joris van Gool uit Rijen werd derde in 10,61.

Dat Van Gool in de finale Martina en Garia voor moesten laten gaan was geen schande. Het was koud op sportpark Maarschalkerweerd en die blies een vieze 2.9 meter per seconden in het gezicht van de lopers. ,,Je moet nooit over ‘als’ beginnen, maar dit was zo’n race waarin alles van start tot finish klopte. Elke klap was raak. Echt een wedstrijd waarin je het gevoel hebt dat er onder ideale omstandigheden een nieuwe toptijd had ingezeten”, zei Van Gool.

,,In mijn eerste race van de dag moet ik er altijd een soort van inkomen. Omdat ik als een van de twaalf snelsten direct mocht beginnen in de halve finale, was dat mijn inkomertje. De race was slordig. Daardoor plaatste ik me niet rechtstreeks voor de finale , maar gelukkig was de tijd ook weer snel genoeg om toch door te mogen. Want één ding wist ik al wel: dat ik fit ben.”