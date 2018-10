Márquez stevent af op vijfde wereldtitel MotoGP

Kromowidjo­jo ook het snelst op 100 meter vrij in Boedapest

6 oktober Ranomi Kromowidjojo heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest haar derde individuele gouden medaille behaald. De Nederlandse zwemster was zaterdag de rapste op de 100 meter vrije slag. Kromowidjojo had 51,01 seconden nodig voor haar race. De Zweedse Sarah Sjöström eindigde in 51,22 als tweede, voor Femke Heemskerk (51,74).