Márquez slaat trainingen op Jerez nog over

Regerend kampioen Washington Nationals start MLB-sei­zoen met domper

10:27 De honkballers van Washington Nationals zijn met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League. De titelverdediger verloor op eigen veld achter gesloten deuren van New York Yankees: 1-4. De arbitrage moest het openingsduel wegens regen en onweer tijdens de zesde inning afbreken. Na een pauze van bijna twee uur werd het duel officieel gestaakt en was de eindstand definitief.