Márquez kan na ‘negen moeilijke maanden’ eindelijk zijn rentree maken

In de eerstvolgende Grote Prijs van Portugal op 18 april is Márquez weer van de partij in de koningsklasse van de motorsport.

,,Ik heb vrijdag mijn medisch team bezocht voor een laatste check en de artsen gaven me groen licht om terug te keren”, schrijft Márquez op Instagram. ,,Het zijn negen moeilijke maanden geweest, met momenten van onzekerheden en ups en downs, en nu kan ik eindelijk weer van mijn passie genieten. Tot volgende week in Portimão!!”

De 28-jarige Spanjaard brak zijn rechter bovenarm bij een crash in de eerste race van het vorige jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Hij zat vervolgens het hele seizoen aan de kant en moest toezien hoe zijn landgenoot Joan Mir hem onttroonde als wereldkampioen. Márquez miste ook de eerste twee races van dit seizoen in Qatar.