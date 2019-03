Márquez domineert in Grand Prix van Argentinië

Bendsney­der grijpt eerste punten in GP van Argentinië

19:42 Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de tweede grand prix van het seizoen zijn eerste punten binnengehaald. De twintigjarige Rotterdammer kwam in de Moto2 als veertiende over de finish in de Grote Prijs van Argentinië. De zege op het circuit van Termas de Rio Hondo ging naar Lorenzo Baldassarri.