Márquez de snelste in kwalificatie TT Assen

De rijder van het Repsol Honda Team was in de kwalificatie sneller dan de Brit Carl Crutchlow (Honda) en de Italiaanse Yamaha-rijder Valentino Rossi. Márquez is de leider in de WK-stand met een riante voorsprong op Rossi.



De Italiaan Jorge Lorenzo, winnaar van de afgelopen twee grands prix, kwam in de kwalificatie in Assen niet verder dan de tiende plaats.