Márquez breekt record Doohan met 59ste poleposition

Brouwer en Meeuwsen ten onder in kwartfina­les EK beachvol­ley

13:09 Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK beachvolleybal in Moskou voorbij. Het als twaalfde geplaatste koppel strandde in de kwartfinales. Het Poolse duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak, als zevende ingeschaald, was in drie sets te sterk: 18-21 21-17 15-11.