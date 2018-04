Márquez behaalt eerste zege van het seizoen in VS

Lars de Laat sterk 7de in zijspan­cross Oss

19:29 Voor bakkenist Lars de Laat (18) uit Wagenberg is dit eerste seizoen in het open Nederlands kampioenschap (ONK) een ontdekkingstocht. Met zijn nieuwe teammaat, stuurman Mike Keuben, weet hij nog niet waar hij staat in het Nederlandse zijspanwereldje. Met een 7de plaats in Oss toonde de Brabants/Gelderse combinatie opnieuw progressie.