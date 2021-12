Mark Caljouw grijpt naast een medaille op het WK badminton

WK kortebaan Wereldre­cord Haughey op 200 vrij, Steenber­gen zevende in finale

Bij de wereldkampioenschappen zwemmen op de kortebaan in Abu Dhabi heeft Siobhan Haughey vandaag het wereldrecord op de 200 meter vrije slag verbeterd. Ze noteerde in de finale 1.50,31 minuten en mocht daarvoor een check van 50.000 dollar in ontvangst nemen.

16 december