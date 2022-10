Marit Bouwmeester eindigt als negende op WK, zesde plek voor Maxime Jonker

Zeilster Marit Bouwmeester is op de WK in het Amerikaanse Kemah als negende geëindigd in de olympische Ilca 6-klasse. Maxime Jonker passeerde haar nog en werd zesde, terwijl Mirthe Akkerman op de zeventiende plek eindigde.

Bouwmeester had op de slotdag topprestaties nodig om nog op het podium te komen, maar ze wist geen hoofdrol op te eisen. Ze werd in de laatste twee races in de Galveston Bay twintigste en elfde. Daarmee kwam ze uit op 97 punten na twaalf races met twee schrapresultaten.



Bouwmeester werd gepasseerd door Jonker, die afsloot met een 22e en een tweede plek. Ze had tijdens het toernooi al een race gewonnen, waardoor ze de top 10 betrad. ,,Al met al ben ik trots op mijn comeback en dat ik ben blijven vechten voor elk puntje. Maar ik heb ook mixed feelings. Want twee foutjes minder en je staat op het podium. Maar ik ben blij dat ik meedoe met de wereldtop”, zei Jonker.

,,Elk foutje dat je maakt wordt superhard afgestraft. Het niveau van de vloot is behoorlijk hoog, wat ook wel weer heel cool is. Het is echt close racen. De laatste twee races had ik er echt zin in. Het stond dicht op elkaar. Dus ik heb gewoon alles gegeven.”

De wereldtitel ging naar de Deense Anne-Marie Rindom, die uitkwam op 47 punten. Ze hield de Zwitserse Maud Jayet liefst 20 punten achter zich. De derde plek was voor de Belgische Emma Plasschaert (69 punten).

Bouwmeester maakte in de Verenigde Staten haar rentree nadat ze eerder dit jaar was bevallen. De drievoudig olympisch medaillewinnares in de voormalig Laser Radial-klasse (zilver in 2012, goud in 2016, brons vorig jaar) pakte vrij snel na de bevalling de training weer op en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De olympische zeilwedstrijden zijn dan voor de kust van Marseille.

,,Ik ben in ieder geval nog steeds heel blij dat we hier meededen. Het is wel een zwaar WK geweest. Met lange dagen en twee dagen met veel wind waarop we drie races voeren. Dus dit was gelijk een goede test. We leren veel en hebben een duidelijk plan voor de winter. Dat is het belangrijkste”, zei Bouwmeester over haar rentree.