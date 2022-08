Marathonsensatie Nienke Brinkman snelt naar historisch brons op EK: ‘Het was echt bizar’

Nienke Brinkman heeft als eerste Nederlandse atlete een medaille veroverd bij de marathon op de EK. De 28-jarige Brinkman kwam in München als derde over de finish. Ze liep in de Duitse stad een tijd van 2.28.52 en bleef de Duitse Miriam Dattke enkele centimeters voor in de strijd om het brons.

De zege ging in 2.28.36 naar de Poolse Aleksandra Lisowska, de Kroatische Matea Parlov Kostro werd tweede in 2.28.42. Tien atletes, onder wie Brinkman, liepen voorop bij het ingaan van de laatste ronde in München. Dat gezelschap werd al snel uitgedund tot zeven loopsters. Na 39 kilometer zette Lisowska de aanval in en zij liep steeds verder uit. Ook Dattke nam aanvankelijk afstand van Brinkman, maar de Duitse wist haar tempo niet vast te houden.



In de laatste honderden meters leek het er even op dat Brinkman net naast de medailles zou grijpen. Terwijl Lisowska en Parlov Kostro enkele meters voor haar liepen, streed de Nederlandse met Dattke om de derde plaats. De zichtbaar tegen de pijn vechtende Brinkman kwam net iets eerder dan de Duitse over de meet.

,,Ik ben echt blij dat ik er nog iets uit kon duwen. Als ik vierde was geworden, had ik echt gebaald. In de laatste 1,5 kilometer zat ik steeds te denken: wanneer vallen ze er nu eens af? Het was bizar”, zei Brinkman voor de camera van de NOS. ,,Hier heb ik echt lang voor gewerkt. Maar een jaar geleden had ik dit niet geloofd. Na 27 kilometer kreeg ik problemen met mijn maag en daardoor kon ik niet meer drinken. Alles kwam er bijna uit, maar ik wilde ook niet een medaille opgeven. In de laatste 2 kilometer kon ik eigenlijk niet meer.”

Aleksandra Lisowska en Nienke Brinkman.

De ambitieuze Brinkman toonde zich na afloop zelfkritisch, ondanks haar historische prestatie. ,,Ik kan tactisch nog veel leren en ik heb een paar dingen niet goed gedaan. Ik ben iets te vroeg een ronde op kop gaan lopen en ook mijn voeding was niet goed. Maar ik ben echt heel blij. Het was echt bizar.”

Eerste Nederlandse vrouw op podium

Niet eerder wist een Nederlandse vrouw het podium te halen op de marathon bij de Europese kampioenschappen. In 1982 was Gerard Nijboer in Athene de beste bij de mannen.

Voor Brinkman was het haar eerste kampioenschapsmarathon namens Nederland. Ze legt zich pas sinds kort toe op de marathon. Dit voorjaar verpulverde ze tijdens de marathon van Rotterdam het Nederlands record van Lornah Kiplagat en zette het op 2.22.51.

Jill Holterman eindigde met een tijd van 2.35.25 als 21ste in het hete München, waar het rond de 25 graden Celsius was. Ruth van der Meijden stapte uit. De atleten hadden de organisatie in een open brief gevraagd de marathon te vervroegen, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven.

De Europese kampioenschappen atletiek gingen vandaag van start.