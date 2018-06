Mapfre sterkste in klassement havenraces

De havenraces in de zeiltocht om de wereld tellen niet mee voor het algemeen klassement. Alleen bij een gelijke eindstand na de laatste etappe is de klassering in het klassement van de zogeheten inportraces van belang. Met alleen de slotetappe van Göteborg naar Den Haag voor de boeg, is de strijd om de eindzege ongemeen spannend. Brunel, Mapfre en Dongfeng staan allemaal op 65 punten. De boot die van deze drie als eerste aankomt in Den Haag wint de Volvo Ocean Race.