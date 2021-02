Mahuchikh (19) springt over langste FIFA-speler, maar noteert nét geen wereldrecord

Desalniettemin is 2,06 meter een astronomische hoogte. Ter illustratie: Ipswich Town-doelman Tomás Holý is met die lengte al enige jaren de trotse nummer 1 als het aankomt op langste spelers van het populaire voetbalspel FIFA. Mahuchikh is dus in staat over de boomlange Tsjech heen te springen.



De 19-jarige Mahuchikh liet in Banska Bystrica de derde beste prestatie ooit tijdens een indoorwedstrijd noteren. De Zweedse Kajsa Bergqvist heeft al sinds 2006 het wereldrecord indoor in handen met 2,08 meter.



De Bulgaarse Stefka Kostadinova sprong in 1987 in de buitenlucht over 2,09 meter. Ze mag zich daarmee nu al meer dan 33 jaar de wereldrecordhoudster noemen. Bij de mannen staat het wereldrecord sinds 1993 op naam van de Cubaanse-legende Javier Sotomayor. Hij sprong toen een duizelingwekkende 2,45 meter.