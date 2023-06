Maarten van der Weijden voltooit loodzware elfstedentriatlon, teller op 3,7 miljoen euro voor kankeronderzoek

Oppermach­ti­ge Femke Bol pakt vijftiende zege op rij in Diamond League

Femke Bol heeft opnieuw haar klasse getoond op de 400 meter horden in de Diamond League. De drievoudig Europees kampioene was oppermachtig in Noorwegen en won de wedstrijd in een tijd van 52,30 seconden. Het was haar vijftiende zege op rij in de Diamond League op haar favoriete onderdeel.