Maarten van der Weijden erelid van zwembond

Europa aan leiding in Ryder Cup na eerste dag

28 september De Europese golfers gaan aan de leiding in de strijd om de Ryder Cup in Parijs. Bij de vier foursomes-partijen was het Europese team telkens te sterk voor de ploeg van de Verenigde Staten. De 3-1 achterstand werd zo omgebogen in een 5-3 voorsprong, na de eerste van drie dagen.