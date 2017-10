Luiten wordt 'niet warm of koud' van prestaties in Italië

De Nederlandse golfprof scoorde vijf birdies, maar moest daar ook twee bogeys tegenover zetten. Tijdens zijn eerste ronde had Luiten zes birdies en drie bogeys ingevuld op zijn scorekaart. ,,Min drie is natuurlijk niet heel slecht, maar ik word er niet warm of koud van'', zei Luiten. ,,Met het halen van het weekeinde is de eerste stap gezet, nu kijken of ik lager kan gaan.''

Luiten heeft zeven slagen achterstand op de twee leiders, de Engelsman Matt Wallace en Marcus Fraser uit Australië. Fraser meldde zich aan kop door een sublieme ronde van 62 slagen, dankzij liefst negen birdies.