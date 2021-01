Luiten komt niet in buurt van topprestatie in Abu Dhabi

Griekse zeilbond ontslaat van misbruik beschuldig­de official

17 januari De Griekse zeilbond heeft vicevoorzitter Aristides Adamopoulos ontslagen na onthullingen van zeilster Sofia Bekatorou. De winnares van olympisch goud in 2004 (Athene) en brons in 2008 (Peking) vertelde afgelopen week dat ze seksueel was misbruikt door een hooggeplaatste official van de nationale bond. Het zou gaan om Adamopoulous.