Luiten in schaduw Engelsen op Old Course

Het regende birdies en lage scores tijdens de slotronde op de Old Course. Luiten baalde dat hij 'slechts' drie keer onder par ging. ,,Ik raakte alle achttien greens en ben nauwelijks buiten vijf meter van de vlag geweest. Toch maakte ik slechts drie birdies. In deze omstandigheden is de Old Course een van de makkelijkste banen die je kunt spelen en dan is dat gewoon heel slecht'', mopperde de Nederlander. ,,De putter deed het niet en vandaag was het een 'puttcompetitie'. Op dit moment gooi ik de putter het liefst in de prullenbak en probeer ik iets nieuws.''