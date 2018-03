Luiten eindigt als negende op Indian Open

Luiten was gisteren na een matige rondgang van 74 slagen net buiten de top tien gevallen, maar herstelde zich op de slotdag enigszins in New Delhi. De klassering levert de Nederlander vrijwel zeker een startbewijs op voor het WGC Match Play, dat later deze maand in Austin wordt gehouden. Daar is de top 64 van de wereld welkom.



Luiten kwam uit op een totaal van 286 slagen, twee onder par. Voor de eindzege moeten de Engelsen Matt Wallace en Andrew Johnston een play-off spelen. Beiden sloten de vierde ronde af met een totaal van 277 slagen.