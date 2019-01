Luiten blijft in subtop in Abu Dhabi

De Ier Shane Lowry gaat nog altijd fier aan de leiding op de golfbaan van het Arabische emiraat. Hij ging rond in 67 slagen en staat met 199 slagen inmiddels op zeventien onder par. Zijn voorsprong op de nummer twee, de Zuid-Afrikanen Richard Sterne, is drie slagen. De Brit Ian Poulter staat met twaalf onder par derde.

,,Vergeleken met de eerste twee ronden was de baan van de Abu Dhabi Golfclub duidelijk lastiger vanwege de wind", reageerde Luiten op zijn derde ronde. ,,Met een totaal van acht onder par ben ik een plek gestegen naar de twaalfde plaats. Helaas waren mijn drives minder goed dan op woensdag en donderdag. Toch wist ik vier birdies te maken, vooral de laatste twee op hole 17 en 18 waren heel lekker. Hierdoor heb ik mijn positie in het klassement vast kunnen houden en ben ik met een tevreden gevoel de baan afgestapt.”



Luiten speelt in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van dit jaar. De golfer miste een groot deel van vorig seizoen wegens een polsblessure. In oktober maakte hij na vijf maanden zijn rentree.