Lorenzo op pole in Aragón, slechtste kwalificatie Rossi sinds TT in 2006

Regerend wereldkampioen Marc Márquez zette zijn Honda ook op de voorste startrij neer. De Spanjaard, leider in de stand om de wereldtitel, noteerde met 1.46,960 de derde tijd. Márquez heeft in de WK-stand al 67 punten voorsprong op Dovizioso, zijn eerste belager. Lorenzo staat 91 punten achter op zijn landgenoot, met wie hij volgend jaar gaat samenwerken bij het fabrieksteam van Honda. Valentino Rossi wist geen snelle tijd te zetten en werd al in Q1 uitgeschakeld. De Italiaan begint vanaf de achttiende plek, zijn slechtste resultaat sinds hij in 2015 een gridstraf kreeg en achteraan moest starten. De laatste keer dat hij slechter kwalificeerde was in 2006 tijdens de TT van Assen.



De GP van Aragón in Spanje is de veertiende wedstrijd van dit seizoen. Het WK gaat over negentien grands prix.