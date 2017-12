Lois Abbingh kreeg geen ruimte voor haar schot

,,Er was gewoon geen ruimte voor mij om van afstand te schieten'', zei de opbouwspeelster, die 'slechts' vier keer scoorde. ,,Noorwegen dwong dat ook af met hun spel in de dekking; ze waren ook zo snel in de uitbraak. Ze verdienden deze zege.''



Nederland had vooraf een tactiek bepaald, zei Abbingh, die in de kwartfinale tegen Tsjechië veertien keer raak gooide. ,,We moesten geduldig zijn en uitkijken niet meteen ver achter te komen. Maar Noorwegen was vanaf het begin beter, elk foutje van ons werd meteen afgestraft.''



Toch had Abbingh nog hoop dat haar team zich na de pauze zou oprichten. ,,Vorig jaar in de finale van het EK kwamen we ook terug van een achterstand van zes doelpunten, dus zeiden we in de rust tegen elkaar dat het nog mogelijk was. We wilden wel vechten, maar dit Noorwegen was echt veel beter.''