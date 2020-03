Lois Abbingh: ‘Ik snap nu dat mijn ouders bijna een hartverzakking kregen’

Door Lisette van der Geest



Lois Abbingh had nu eigenlijk in Nederland moeten zijn. Ze zou zich opmaken voor een optreden zo groot, in eigen land nog nooit vertoond. Zij was de hoofdrolspeelster in de nachtmerrie van Spaanse handbalsters, de door Oranje gewonnen WK-finale van eind vorig jaar. Het was Abbingh die Nederland in december met een geslaagde strafworp kampioen maakte. Juist deze week zouden Spanje en Nederland elkaar voor het eerst weer treffen, in een EK-kwalificatiewedstrijd. Voor in een uitverkocht Ahoy. ,,Wij wilden laten zien dat het geen uitschieter was. Dit was het perfecte moment, maar helaas.”