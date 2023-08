LIVE WK atletiek | Hassan wint heat en plaatst zich voor finale 5000 meter, ook knokkende Koster naar finale

Tasa Jiya door naar halve finales 200 meter

Tasa Jiya heeft tijdens haar debuut op de wereldkampioenschappen atletiek een goede prestatie geleverd in de series van de 200 meter. De 25-jarige Nederlands kampioene sprintte op het toernooi in Boedapest in haar heat naar de derde plaats in een tijd van 22,97. Ze kwalificeerde zich daarmee voor de halve finales op donderdagavond.

,,Ik had niet eerder meegemaakt dat ik zo nerveus was. De hitte maakte het nog erger", zei Jiya na haar race. ,,Een uur voor de start dacht ik wel even: waarom doe ik dit? Ik had ook gewoon lekker zorgeloos met mijn dochter op de camping aan het zwembad kunnen zitten. Maar nee, ik kies ervoor om in een stadion vol mensen even een 200 meter te gaan lopen", zei de atlete, die haar 4-jarige dochtertje Amáru wel bij zich heeft in Boedapest.