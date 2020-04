LIVE | ‘Tour in augustus, Vuelta in september’, Fellaini na drie weken uit ziekenhuis

Volleybal ‘Ik denk dat in elke competitie wel een aantal teams gaan omvallen’

12:24 Voor volleyballers is dit normaal gesproken de periode dat transfers wereldkundig worden. Maar \hoe lastig is de realisatie van een overstap naar een nieuwe club, hoe ingewikkeld is het onderhandelen over contracten in tijden van corona, terwijl de competitie al langere tijd stilligt? ,,Als je een goede speelster bent en je hebt een goed seizoen laten zien is het niet zo heel ingewikkeld”, zegt volleybalzaakwaarnemer Theo Hofland. ,,Maar bij een aantal landen staan clubs inmiddels wel onder druk.”