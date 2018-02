LIVE: Sven Kramer vindt 'doofpot' in zaak-Anema 'nooit goed'

Chef de mission Bijl: leuk is anders

Leuk is anders. Dat zegt chef de mission Jeroen Bijl van TeamNL op de parkeerplaats van de Gangneung Oval, als hij de eerste vragen krijgt naar aanleiding van de affaire-Anema. De Friese schaatscoach zou bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 hebben geprobeerd om namens Frankrijk een wedstrijd tegen Nederland op de ploegachtervolging te beïnvloeden.



,,Het is allemaal nog vers, we kregen gisteravond te horen dat er een artikel in de Volkskrant zou komen'', laat Bijl weten. ,,Daarop hebben we vanochtend alle coaches ingelicht. De algemene conclusie was dat we hier maar voor één ding zijn en dat is schaatsen en medailles binnenhalen. Maar inderdaad, de timing van deze zaak is heel slecht. Het is heel storend en slecht voor het team. Maar met de reuring in de ploeg zelf valt het gelukkig allemaal erg mee, het is eigenlijk al geen nieuws meer.''