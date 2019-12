LIVE | Rusland op voorsprong tegen Oranje

column Het bizarre verhaal van Ophélie Clau­de-Boxberger

9:26 De kranten in Frankrijk staan er al dagen bol van. En ook de Belgische pers sprong er inmiddels massaal op in. Maar in Nederland ebt het nieuws nog maar langzaam door. Terwijl de hoofdrolspeelster toch zo’n mooie naam heeft: Ophélie Claude-Boxberger, atlete van beroep én de spil in een bizarre dopingzaak.