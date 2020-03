LIVE | ‘Organisatie legt zich neer bij afgelasting Ronde van Vlaanderen’

Turnploeg verlaat Bakoe uit voorzorg, alleen Zonderland blijft

13 maart De Nederlandse turnploeg heeft de wereldbekerwedstrijd in Bakoe uit voorzorg afgebroken en is terug naar huis gevlogen. Alleen Epke Zonderland bleef in de hoofdstad van Azerbeidzjan achter. De olympisch kampioen van Londen 2012 wil nog wel in actie komen op de wereldbeker, omdat voor Zonderland kwalificatie voor de Spelen op het spel staat.