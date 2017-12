LIVE: Oranje zet finale uit het hoofd tegen ontketend Noorwegen

De Noorse ploeg is de schrik van Oranje. Het Nederlands team haalde de afgelopen drie titeltoernooien de laatste vier en telkens versperde Noorwegen de weg naar succes.



Op het WK van 2015 en het EK van 2016 won de Scandinavische ploeg de finale van Nederland en was zilver de alsnog bijzondere beloning, op de Olympische Spelen van Rio van 2016 kaapte Noorwegen het brons weg in de troostfinale.



Bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse ploeg weet dat het ijzersterke Noorwegen favoriet is in de halve finale, maar weigert bij voorbaat haar meiden af te schrijven. ,,We hebben dit WK nog niet laten zien wat we kunnen en het beste komt hopelijk tegen Noorwegen.''