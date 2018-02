Nederland tweede in medaillespiegel na eerste dag

Otter

Net als Sjinkie Knegt zelf was shorttrackcoach Jeroen Otter niet helemaal tevreden met de zilveren medaille op de 1500 meter bij de Olympische Spelen. ,,Je traint niet voor zilver. Ondanks dat het morgen of overmorgen of over een half jaar best een mooie medaille is. Maar dit is het spel dat wij spelen. Soms word je gedwongen een spel te spelen dat je niet wilt'', doelde hij op het feit dat Knegt te vroeg voor het einde op kop kwam te zitten.



De zege ging naar thuisrijder Hyojun Lim. Knegt eindigde tweede, voor Semen Elistratov. Otter vond dat Knegt niet zoveel viel te verwijten. Het was volgens de trainer vooral de verdienste van de Koreanen. ,,Sjinkie heeft een prima race gereden. Het valt niet mee met negen man in de finale, wetende dat er twee Koreanen in zitten. Wij hadden er ook twee man staan, maar Itzhak de Laat heeft nog net die ervaring niet die je dan nodig hebt. Sjinkie heeft het maximale eruit gehaald. Die Koreanen speelden het gewoon goed.''