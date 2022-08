LIVE 'Multi-EK' | Estafetteteams door naar finales, Stam en Schoon naar halve finale beachvolley

Podcast De Pacer | Brinkmans brons, marathon­les­sen & bier in München

Als eerste Nederlandse marathonloopster ooit eindigde Nienke Brinkman op het EK-podium. Dus moeten we het wel over ons verboden onderwerp hebben: de marathon. Brinkman kwam met wijze lessen uit haar race, zoals elke marathon eindigt met een sterk gevoel wat er in de toekomst beter kan en moet.

