Live ‘Multi EK’ | Anouk Vetter zakt iets na verspringen, Tony van Diepen door naar halve finales 800 meter

Op de achtste dag van het EK atletiek in München hoopt Anouk Vetter haar ‘bronzen positie’ op de zevenkamp ten minste te verdedigen. Na een matig begin gisteren rechtte ze haar rug in de avondsessie. Leidt dat vandaag na het zilver bij het WK tot weer een plak? Verder vandaag bij het Multi EK in de Duitse stad komen Nederlanders in actie bij het atletiek (Femke Bol in de halve finale 400m horden en de series 800 m), turnen, het schoonspringen, het beachvolleybal. Check hier het programma van vandaag.