LIVE | Los Angeles staat in Staples Center stil bij overlijden Kobe Bryant en dochter Gianna

Vanessa Bryant, de weduwe van Kobe, hield een indrukwekkende toespraak. Ze vocht tegen de tranen, maar na een daverend applaus van alle aanwezigen lukte het haar om een mooie ode te brengen aan haar dochter Gianna. ,,Bedankt allemaal voor jullie komst en jullie gebeden. Gianna Bryant is een van de liefste meisjes die ik kende. Ze kuste me altijd goedenacht en goedemorgen. Die kusjes betekenden veel voor me. Ze was papa’s kindje, maar ze hield ook van mij. Ze was mijn beste vriendin. Ze maakte de lekkerste chocoladekoekjes, was competitief, net als haar vader. Haar lach was als een zonneschijn. Ze had de mooiste lach ter wereld. Het was haar geheime gave om net als Kobe alles te onthouden. Ze was een geweldige danseres, hield van alle sporten. Gigi had zelfvertrouwen, maar was niet arrogant. Ze wilde het beste voor iedereen. Ze leerde Mandarijn, Spaans en was op weg een geweldige basketbalster te worden", vertelde Vanessa. ,,Gianna was altijd zichzelf, een geweldig persoon. Ze gaf de beste knuffels en kussen. Zachte lippen, net als haar vader. We hielden van elkaar. Ik mis haar sarcasme, kusjes en lach. Ze gaf mijn dag licht en ik mis het om naar haar mooie gezicht te kijken. Ik ben niet in staat om te vertellen hoe mooi ze eruit ziet op haar bruiloft. Ze was vol leven en had de wereld nog zoveel meer te bieden. Ik kan een leven zonder haar niet voorstellen. Ik hou van je.”