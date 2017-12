LIVE: Cross herstelt zich en nestelt zich weer naast Smith

Nationale titels voor Weertman, Puts en Stolk

22 december Ferry Weertman, Jesse Puts en Kyle Stolk hebben vrijdag titels veroverd op de open nationale zwemkampioenschappen kortebaan in Hoofddorp. Weertman was de beste op de 400 meter vrije slag in 3.44,38. Stolk veroverde in 1.57,14 goud op de 200 meter wisselslag en Jesse Puts troefde in 21,43 Ben Schwietert af op de 50 meter vrije slag.