LIVE: 'Kromo' naar halve finale, Bockarie en Burnet naar halve finale 200 meter

Atletiek

Solomon Bockarie en Taymir Burnet hebben zich op de EK atletiek in Berlijn geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. Bockarie, de nummer vier op deze afstand bij de EK van 2016 in Amsterdam, won zijn serie overtuigend in 20,66.



Burnet liep in zijn heat naar de derde plaats in 20,67, ook goed voor een rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde.



De halve finales van de 200 meter zijn vanavond. Dan komt ook Churandy Martina in de baan. Hij mocht de series overslaan omdat hij met zijn beste seizoenstijd van 20,28 in de top twaalf staat op de Europese ranglijst.