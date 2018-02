LIVE: IJshockeysters VS naar finale, geen agenten knuffelen in Korea

IJshockeysters VS naar finale

De Amerikaanse ijshockeysters hebben zich voor de derde keer op rij geplaatst voor de finale bij het ijshockey. Het team van de Verenigde Staten was in de halve finale veel te sterk voor Finland: 5-0 (2-0 2-0 1-0).



De ijshockeysters van de VS kwam in de eerste periode al op een 2-0 voorsprong en bouwden dat voordeel daarna alleen maar verder uit. De wedstrijd werd overschaduwd door een zware blessure bij de Finse Ronja Savolainen. Zij knalde met haar gezicht tegen een boarding en werd enkele minuten laten van het ijs gedragen.



Het team van de VS neemt het in de finale op tegen de winnaars uit de andere halve finale tussen titelverdediger Canada en de Olympische atleten uit Rusland. VS verloor de laatste twee olympische finales van Canada, dat vier keer op rij de olympische titel wist te veroveren.