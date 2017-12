LIVE: Haagse sluipschutter tegen Brabantse power

Onderling

Van Gerwen en Van Barneveld hebben een lange geschiedenis. Ze stonden al liefst 50 keer eerder tegenover elkaar. En 31 keer moest Barney het hoofd buigen tegen de Groene Sloopkogel, 18 keer won Barney en eenmaal was er een gelijkspel in de Premier League. Tweemaal was er een ontmoeting op het WK. Op het WK van 2016 schakelde Van Barneveld Van Gerwen uit in de derde ronde (4-3) en een jaar later was het Van Gerwen die met 6-2 aan het langste einde trok in een legendarisch hoogstaande partij. Met 109.34 ging Van Barneveld de boeken in als verliezer met het hoogste gemiddelde ooit op een WK.