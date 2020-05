LIVE | Fritz doneert miljoen dollar uit ‘Stay at Home Slam’ aan voedselbank, Rojo op het matje

NOC*NSF tevreden met 110 miljoen euro: ‘Kabinet precies op tijd met financiële steun’

1 mei NOC*NSF is blij met de 110 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt om de sportverenigingen te steunen, ook al is het minder dan de 150 miljoen die de sportkoepel had gevraagd. ,,Het kabinet komt precies op tijd met deze noodhulp", zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg in een reactie.