LIVE | ‘FIFA en UEFA steggelen over interlands’, burgemeester Londen sceptisch over voetbal in juni

Wereldkam­pi­oen judo levenslang geschorst vanwege vermeende aanranding

12 mei Wang Ki-chun is niet meer welkom in de judowereld. De 31-jarige Zuid-Koreaanse wereldkampioen is door de nationale judobond van zijn land levenslang geschorst omdat hij wordt beschuldigd van aanranding. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat het besluit dinsdag unaniem is genomen na een bijeenkomst van de tuchtcommissie.