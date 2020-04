LIVE | CL-finale op 29 augustus, Valverde pessimistisch over wielerjaar

Video Weduwe eert Kobe Bryant op huwelijks­dag: ‘Ik mis je verschrik­ke­lijk’

11:12 Vanessa Bryant, de weduwe van basketbalicoon Kobe Bryant, heeft haar man op wat hun 19de huwelijksdag had moeten zijn geëerd met een hartverscheurend bericht. ‘Mijn koning, mijn hart, mijn beste vriend’, schrijft Vanessa Bryant bij een oude foto van het koppel. ‘Gelukkige 19de huwelijksdag. Ik mis je verschrikkelijk. Ik wou dat je hier kon zijn om me in je armen te nemen. Ik hou van je.”