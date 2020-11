LIVE | Basisplaatsen De Ligt, Van de Beek, Hoedt, Dest, Bakker Vormer en Lang op CL-avond

Geen succes TeamNL op eerste dag EK judo

19 november Op de eerste dag van de Europese titelstrijd judo in Praag zijn de Nederlandse deelnemers niet in de buurt van medailles gekomen. Bij de mannen verloren Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Ivo Verhorstert (-66) in respectievelijk de tweede en eerste ronde. Voor Sanne Verhagen (-57) en Naomi van Krevel (-52) was bij de vrouwen de tweede ronde het eindstation.